Fridays for Future : Duisburger Jugend kritisiert Klimapaket

Duisburg Rund 600 Demonstranten nahmen anlässlich des weltweiten Aktionstages an der Fridays-for-Future-Demo in der Innenstadt teil. Das Klimapaket der Bundesregierung geht den Jugendlichen nicht weit genug.

Rund 600 junge Klimaschützer haben im Rahmen des weltweiten Klimastreiks von Fridays for Future (FfF) am Freitagnachmittag den Verkehr in der Duisburger Innenstadt teilweise zum Erliegen gebracht. Nachdem bei der letzten Großdemo mehr als 3000 Teilnehmer in die City gekommen waren, war die vergleichsweise geringe Resonanz am Freitagnachmittag zumindest für Außenstehende eine Überraschung.