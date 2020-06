Sommerferien-Angebot : Freie Fahrt im VRR-Gebiet für Abonnenten

Duisburg Mit einer ungewöhnlichen Aktion will sich der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) bei seinen Stammkunden bedanken. Für die Sommerferien gilt: Abonnenten (zum Beispiel mit Bären-Ticket, Schoko-Ticket, Ticket 1000 oder 2000) dürfen im ganzen VRR-Raum fahren und ein Fahrrad mitnehmen.

Alle Abonnements gelten am Wochenende nicht nur im ganzen VRR-Gebiet, sondern landesweit in NRW. „Wir halten das für ein gutes Dankeschön. Es ist angemessen, den treuen Kunden Dank zu sagen. Und es ist finanzierbar, denn Corona-bedingt ist

Geld natürlich knapp“, so Frank Heidenreich, Vorsitzender der CDU-Fraktion in der VRR-Verbandsversammlung. CDU und Grüne im VRR gingen bei diesem Dankeschön davon aus, dass viele Schülerinnen und Schüler ihre Eltern bereits aufgrund eines vorhandenen Schokotickets kostenfrei begleiten können. Auch Ihnen ist in den Ferien eine Fahrradmitnahme möglich.