Städtische Freibäder bleiben geschlossen : Duisburg Sport präsentiert sich als träger Tanker

Das Kombi-Bad in Homberg: Während das Hallenbad vom DSSC 09/20 betrieben wird und seit Dienstag wieder für Mitglieder geöffnet ist, wird das Freibad von Duisburg Sport betrieben und soll erst am 5. Juli öffnen. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Meinung Duisburg Die Infektionen im einstigen Corona-Hotspot Duisburg gehen zurück und die aktuellen Temperaturen läuten den Sommer 2021 ein. Da sollte ein Besuch im Freibad doch jetzt wieder möglich sein. Eigentlich.

Die sinkenden Inzidenzzahlen und das frühsommerliche Wetter sorgen auch in Duisburg wieder für mehr Leichtigkeit: Wir sitzen in Cafés und Biergärten, dürfen wieder ungetestet in die Geschäfte, und wahrscheinlich gibt es ab Montag weitere Lockerungen.

Dass sich die Dinge so entwickeln würden, war abzusehen. Je mehr Menschen geimpft werden, desto schneller geht die Inzidenz zurück. Zudem halten wir uns mehr im Freien auf, und die Zahl der Tests hatte zuletzt stetig zugenommen. Alle hatten demzufolge mit einer positiven Entwicklung gerechnet. Dass allerdings nun immer mehr Einschränkungen fallen, die städtischen Freibäder in Duisburg aber auch weiterhin geschlossen bleiben, ist ein Armutszeugnis.

Natürlich kann ein geschlossenes Freibad nicht von heute auf morgen einfach wieder öffnen. Aber ein bisschen mehr Flexibilität hätte man von Duisburg Sport durchaus erwarten dürfen. Denn nun sind die Freibäder geschlossen – und das bei bestem Sommerwetter. Sicher, die Beschäftigten waren in Kurzarbeit, Reinigungs- und Wartungsarbeiten müssen gemacht werden. Dennoch kann man die allgemeine Lage sicher auch ein bisschen besser antizipieren.

So hat der Amateur-Schwimmclub an der Kruppstraße sein Freibecken schon längst für seine Mitglieder geöffnet. Das funktioniert reibungslos. Und Frank Skrube und das Team von der DJK Poseidon haben hart gearbeitet und am Freibad Wolfssee die Saison eingeleitet – mit Online-Ticketing und unter Beachtung der aktuellen Corona-Regeln. Es geht also. Wenn man denn will. Aber Duisburg Sport ist scheinbar ein träger Tanker, der nur sehr langsam in Fahrt kommt.