Personalmangel mit Folgen Wann das Freibad Homberg wieder öffnen soll

Seit Wochen ist Badewetter – doch das einzige städtische Freibad in Duisburg ist geschlossen. Das Kombibad an der Schillerstraße in Homberg ist nicht nur das einzige städtische Freibad westlich des Rheins, es ist eigentlich sogar das einzige städtische im gesamten Stadtgebiet, wenn man das Allwetterbad in Walsum nicht als Freibad betrachtet. Das wird bekanntlich nur dann zum Freibad, wenn man das Hallendach beiseite schiebt.