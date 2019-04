Evakuierung war nicht nötig : Frau stirbt bei Brand in Großenbaum

Am Samstagmorgen nahm die Feuerwehr noch Nachlöscharbeiten vor. Die betroffene Wohnung befindet sich in der ersten Etage. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Fünf Verletzte, eine Tote: Das ist die traurige Bilanz eines Feuers in der Nacht zu Samstag in der Wohnung eines Hochhauses am Uhlenbroicher Weg. Die Brandursache ist noch unklar, teilte die Feuerwehr mit.

Gegen 3 Uhr war das Feuer in der Wohnung eines Ehepaares in der ersten Etage des Hochhauses ausgebrochen. Als die Feuerwehr eintraf, schlugen die Flammen bereits aus dem Fenster. „Es drohte ein Feuerüberschlag in das zweite Obergeschoss“, teilte die Feuerwehr mit. Dies konnte zum Glück durch das rasche Einschreiten der Brandbekämpfer verhindert werden. Zugleich wurden sechs Menschen aus der ersten Etage durch die Rettungskräfte gerettet.

Für eine Frau, die in der Wohnung neben der Brandwohnung lebte, kam indes jede Hilfe zu spät. Sie starb noch vor Ort und habe nicht mehr reanimiert werden können, so die Feuerwehr.

Zu diesem Hochhaus rückten 80 Rettungskräfte aus. Foto: Christoph Reichwein (crei)

INFO Ofenbrand in Hochemmerich Der Einsatz in Großenbaum war am Samstagmorgen nicht der einzige für die Duisburger Feuerwehr. Zwei Löscheinheiten und insgesamt 28 Einsatzkräfte rückten zu einem Ofenbrand in einem viergeschossigen Mehrfamilienhaus an der Friedrich-Alfred-Straße aus. Die Bewohnerin der betroffenen Wohnung in der zweiten Etage hatte ihre Tür geschlossen, so dass nur wenig Rauch ins Treppenhaus gelangte und Mitbewohner nicht gefährdet wurden. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle und belüftete anschließend die Wohnung mit Hochleistungslüftern. Die Bewohnerin wurde vom Rettungsdienst wegen eine möglichen Rauchvergiftung untersucht, musste aber nicht ins Krankenhaus.

Die fünf anderen Verletzten wurden in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Der Notarzt sah sich weitere 32 Hausbewohner an und stufte sie als unverletzt ein. Die meisten Bewohner hätten wieder in ihre Wohnung zurückkehren können, nachdem die Einsatzkräfte das Feuer gelöscht und die betroffenen Bereiche entlüftet hatten.

Da die Rauchentwicklung im Treppenhaus nicht so groß war, habe man das Hochhaus nicht evakuieren müssen. Die Hausbewohner, die auf die Straße geflüchtet waren, wurden von Feuerwehrleuten betreut. Die Brandursache ist unklar, die Ermittlungen dazu dauern noch an.