Fotos aus Duisburg Die schönsten Bilder vom Traumzeit-Festival 2024

In Duisburg heißt es wieder: Zeit zum Träumen und Tanzen. Im Landschaftspark hat am Freitagabend das Traumzeit-Festival 2024 begonnen. Die Fans mussten zunächst allerdings dem Regen trotzen. Erst am Samstag gab es Festival-Wetter. Im Bild zu sehen ist die Band The Sherlocks auf der Bühne am Hochofen.