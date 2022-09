Foto-Fahndung zu Fall aus Dezember 2021 : Siebenköpfige Gruppe schlug auf wehrlose Opfer am Hauptbahnhof Duisburg ein

Siebenköpfige Gruppe schlug auf wehrlose Opfer am Hauptbahnhof Duisburg ein

Der Vorfall ereignete sich am Duisburger Hauptbahnhof. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Duisburg Die Bundespolizei fahndet mit Fotos nach sieben unbekannten Personen, die im Dezember 2021 am Duisburger Hauptbahnhof wortwörtlich über zwei junge Männer hergefallen sind.

Im Duisburger Hauptbahnhof schlugen, traten und bespuckten am Mittwochabend, 29. Dezember des Jahres 2021, gegen 19.40 Uhr sieben unbekannte, junge Männer zwei Reisende im Alter von 20 und 22 Jahren. Die Geschädigten flüchteten in einen Zug und begaben sich nach Düsseldorf auf die Wache am Hauptbahnhof. Nun bittet die Bundespolizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Sie fragt: Wer kennt die jungen Männer aus den Überwachungsaufnahmen?