Forscher aus Duisburg Ostermärsche gehen zu wenig auf jüngere Generationen zu

Der Friedensforscher Tobias Debiel von der Uni Duisburg-Essen schätzt Friedensdemonstrationen, wie sie zu den Osterfeiertagen stattfinden, als „enorm wichtig“ ein. Gleichwohl warnt er davor, dass die Friedensaktivisten den Anschluss an die jüngeren Generationen zu verlieren drohen. „Die Ostermarschbewegung versteht es nicht ausreichend, neue Bündnisse zu schmieden und viele ihrer althergebrachten Forderungen zu hinterfragen“, sagte der stellvertretende Direktor des Instituts für Entwicklung und Frieden (INEF) am Dienstag in Duisburg.