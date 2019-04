Folkfestival steigt am 15. Juni : Musik gegen Diskriminierung

Rheinhausen Der Erlös vom über die Stadtgrenzen hinaus bekannten Folkfestival geht diesmal an das Anti-Rassismus-Informations-Centrum. Die 26. Auflage steigt am 15. Juni.

Der Termin für das inzwischen berühmte Bergheimer Folkfestival steht seit dem ersten Fest vor 25 Jahren fest. Und das wird wohl auch so lange bleiben, wie das „Umsonst und Draußen“-Festival rund um die Wiese des Jugendzentrums Tempel in Bergheim existiert. Handelt es sich bei dem Termin doch um den ersten Samstag nach Pfingsten. Das Datum ist natürlich immer ein anderes, diesmal ist der erste Samstag nach Pfingsten mit dem 15. Juni sehr spät im Jahr.

Organisation Das Rheinhauser Folkfestival wird seit jeher von Ehrenamtlern organisiert. Das Team besteht über das Jahr aus 30 bis 40 Leuten. Am Festivaltag mit bis zu 8000 Besuchern sind rund 200 Ehrenamtler an den Getränke- und Essensständen im Einsatz.

Das Anti-Rassismus-Informations-Centrum mit Sitz an der Friedensstraße in Hochfeld wurde 1994 in Duisburg aufgrund der rechtsradikalen Anschläge in Mölln (1992) und in Solingen (1993) gegründet. „Aric-NRW setzt sich auf diversen Ebenen gegen individuellen, strukturellen und institutionellen Rassismus und gegen rassistische Diskriminierung ein und leistet einen Beitrag zur politischen Menschenrechtsarbeit und zur gleichen Teilhabe aller Menschen in der Gesellschaft“, erklärt das Folkfest-Team.