Duisburg: Fördermittel für Glasfaserkabel

Andreas Pinkwart (links), Landesminister für Wirtschaft und Digitalisierung, übergibt den Förderungsbescheid an Duisburgs Beigeordneten Martin Murrack. Foto: MWIDE NRW/E. Lichtenscheidt

Duisburg Mit Hilfe der Förderzusagen von Bund und Land in Höhe von insgesamt rund 18 Millionen Euro kann die Stadt Duisburg den Glasfaser-Ausbau weiter steigern. Ziel ist es, flächendeckend alle Haushalte, Schulen und Betriebe mit schnellem Internet zu versorgen.

Nachdem bereits im Dezember der Förderbescheid zu den Bundesmitteln übergeben wurde, erhielt in dieser Woche Beigeordneter Martin Murrack, seit Anfang April verantwortlich für die Bereiche Personal, Organisation, Digitalisierung und bezirkliche Angelegenheiten, in Düsseldorf einen entsprechenden Bewilligungsbescheid aus Landesmitteln. Oberbürgermeister Sören Link: "Mit der nun erfolgten Zusage des Landes können wir den dringend erforderlichen Breitbandausbau in Duisburg voranbringen. Schnelle Übertragungsnetze sind ein absolutes Muss für eine erfolgreiche Digitalisierung. Sie bietet die Chance, unsere Stadt zukunftsfähig zu machen."