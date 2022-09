Opfer aus Bottrop und Dortmund : Tote nach Flugzeugabsturz in Duisburg identifiziert

Update Duisburg Zwei Menschen sind am Sonntagnachmittag bei einem Flugzeugabsturz in Duisburg ums Leben gekommen. Am Tag danach gehen die Ermittlungen an der Unfallstelle weiter. Nun steht fest, wer die Opfer waren.

Die Opfer des Flugzeugabsturzes in Duisburg sind zwei 54 und 77 Jahre alte Männer aus Bottrop und Dortmund. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Duisburg sind die beiden vom Flugplatz „Schwarze Heide“ in Dinslaken zu einem Rundflug über Duisburg aufgebrochen. Der 54-Jährige Bottroper starb nach offiziellen Angaben an einem Verbrennungstrauma, der 77-jährige Dortmunder an einem Polytrauma. Bei dem Mann aus Bottrop handelt es sich nach Informationen unserer Redaktion um einen Fluglehrer.

Währenddessen dauert die Suche nach der Absturzursache noch an. Auch am Montag ist die Unfallstelle auf dem Parkplatz des Zirkus Flic Flac mit einem Sichtschutz abgesperrt. Drumherum sind die vollständig oder teilweise abgebrannten Autos der Zirkus-Besucher zu sehen. Hinter der weißen Plane untersuchen Männer und Frauen in weißen Schutzanzügen den Ort, an dem am Tag zuvor die beiden Männer beim Absturz eines Ultraleichtflugzeugs ums Leben gekommen waren. Es sind die Ermittler der Kriminalpolizei und der Bundesanstalt für Flugunfalluntersuchungen.

„Man schaut jetzt natürlich: Gibt es Spuren, was ist von dem Flugzeug noch übrig geblieben. Man möchte herausfinden, was zu dem Unfall geführt hat“, sagt Polizeisprecher Jonas Tepe am Montagmorgen. Hierzu sei die Unglücksstelle nach wie vor weiträumig abgesperrt.

Am Flugplatz in Dinslaken sollen am Sonntag mehrere Maschinen des gleichen Typs gestartet sein. Das berichtet eine Mitarbeiterin. Pro Jahr finden dort 50.000 Flugbewegungen statt. Nach Informationen unserer Redaktion hatte die abgestürzte Maschine keinen eingeschalteten Transponder an Bord, auf dem Radar tauchte sie also nicht auf.