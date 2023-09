Flüchtlingsunterbringung in Duisburg-Rheinhausen „Wir gehen aktuell von bis zu 1500 Plätzen aus“

Können in den Gebäuden der stadtischen Wohnungsbaugesellschaft Gebag an der Franz-Schubert-Straße 5 - 33 in Rheinhausen bald bis zu 1500 Flüchtlinge untergebracht werden? Das ist zumindest das Ziel einer Machbarkeitsstudie, die die Gebag in Auftrag gegeben hat. „Die Bezirksregierung Düsseldorf hat die Kostenübernahme für die Studie zugesichert“, heißt es aus der Landeshauptstadt auf Anfrage der Redaktion. Ergebnisse seien zuletzt in der 38. Kalenderwoche in Aussicht gestellt worden, so die Bezirksregierung. Das war in der vergangenen Woche – noch liegt die Studie dort aber nicht vor.