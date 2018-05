Duisburg : Flüchtlinge für Binnenschifffahrt fit machen

Duisburg Ein Projekt in Duisburg soll Flüchtlinge in Jobs in der Binnenschifffahrt und der Logistik bringen. Im Rahmen von "Smart St@rt" werde ein integriertes Kurskonzept mit sprachlichen und berufsorientierenden Inhalten erarbeitet, erprobt und evaluiert, teilt der evangelische Kirchenkreis Duisburg mit, dessen Bildungswerk das Projekt unterstützt. Der Kursus solle im Idealfall auf eine Ausbildung oder Tätigkeit in der Binnenschifffahrt und Logistik vorbereiten. Damit solle auch dem Fachkräftemangel in den Branchen, vor allem beim fahrenden Personal in der Güterschifffahrt, entgegengewirkt werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Geplant ist die Konzeption und Durchführung von zwei jeweils sechsmonatigen Kursen, in denen die Vermittlung von sprachlichen und fachlichen Kompetenzen miteinander verbunden wird. Hinzu kommen sollen Angebote für die Kursteilnehmer wie Coaching, Bewerbungstraining, Berufsberatung, Sprach- und Kompetenztests sowie Praktika. Projektträger ist das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Partner sind das Entwicklungszentrum für Schiffstechnik und Transportsysteme (DST), die Universität Duisburg-Essen und der Berufsverband der Deutschen Binnenschifffahrt. Gefördert wird das Projekt vom Bundesforschungsministerium. Das Angebot richtet sich vor allem an jüngere Flüchtlinge, die anerkannt sind oder über einen Bleibestatus verfügen. Voraussetzung sollen gewerblich-technisches Interesse und Sprachkenntnisse mindestens auf Niveau B1 sein.

Bewerber durchliefen zudem auch Eignungs- und Kompetenztests, um eine möglichst homogene Gruppe zu bilden, so die Organisatoren.

(EPD)