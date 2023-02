Konstanz in der Führung Duisburger Filmfestivals jetzt mit Langzeitperspektive

Im Bericht der Rheinischen Post las sich das damals so: „Alexander Scholz als Leiter der Filmwoche und Tanja Tlatlik als Leiterin von doxs! ließen in ihren Ansprachen aber durchblicken, dass beim Thema Perspektiven noch Wünsche offenbleiben. Die Verträge der beiden laufen nur für dieses und das kommende Jahr. Eine Perspektive über das Jahr 2023 hinaus oder eine Entfristung der Verträge könne zu jener nachhaltigen Festivalarbeit beitragen, die in den Reden der Stadt- und Landesvertreter immer gelobt werde.“ Jetzt, einige Monate später, kam die erlösende Nachricht, dass die Stadt Duisburg die Personalstellen der Duisburger Filmwoche und von doxs! entfristet hat.