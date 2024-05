Preisgekrönte Filme und Diskussionskultur Wenn die Duisburger Filmwoche zu Gast in Wien ist

Die Reihe im Filmmuseum beginnt mit zwei Filmen, die in verschiedenen zeitlichen Kontexten einen feministischen Blick auf Arbeit verhandeln: Auf „Sing Iris – sing. Frauen lernen Männerberufe“ von Monika Held und Gisela Tuchtenhagen aus dem Jahr 1978 folgt der österreichische Dokumentarfilm „Patterns Against Worker“ von Olena Newkryta aus dem Jahr 2023, der im vergangenen Jahr den Preis der Stadt Duisburg für den kurzen und mittellangen Dokumentarfilm gewann. Zu sehen sind Frauen, die 1978 sogenannte Männerberufe erlernen, und Handbewegungen, in denen sich 2023 Erinnerungen an das Weben, Swipen und Scrollen vermischen.