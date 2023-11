Festival-Eröffnung Das sind die Highlights der Duisburger Filmwoche

Mit viel Selbstbewusstsein und mit durchaus optimistischer Grundhaltung trotz schwieriger Gesamtlage wurden im voll besetzten Filmforum die 47. Duisburger Filmwoche und die 22. Ausgabe der dokumentarischen Jugendsparte „doxs!“ eröffnet. Der Optimismus ist durchaus persönlich-beruflich begründet: Anfang des Jahres wurden die Stellen in den beiden Festival-Teams entfristet. Alexander Scholz als Leiter der Filmwoche und Tanja Tlatlik, Leiterin von „doxs!“, hatten im vergangenen Jahr auf fehlende langfristige Perspektiven hingewiesen und die Entfristung gefordert. In ihrer Ansprache bei der Eröffnung versicherte Bildungsdezernentin Astrid Neese, dass die Stadt Duisburg die beiden Festivals dauerhaft unterstützen werde. „Die Stadt stärkt die Festivals, sie bekommt aber auch viel von den Festivals zurück“, sagte sie. Die Bedeutung von Filmwoche und „doxs!“ zeige sich beispielsweise darin, dass sich Angehörige von zehn Universitäten und Filmhochschulen für die Filmtage in Duisburg akkreditiert hätten. Die Festivals seien „vitaler Teil der städtischen Kultur“.