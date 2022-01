Traditionelles Filmfestival : Das ist der neue Leiter der Duisburger Filmwoche

Duisburg Im vergangenen Jahr stand die Duisburger Filmwoche unter kommissarischer Führung. Nun hat die Stadt über die zukünftige Besetzung des Leitungspostens entschieden.

Alexander Scholz wird neuer Leiter der Duisburger Filmwoche. Er war 2021 bereits interimsweise als Festivalkurator mit der Umsetzung der Filmwoche betraut. Scholz wird nun die Leitung bis Ende 2023 übernehmen. OB Sören Link: „Bei Alexander Scholz wissen wir aufgrund seiner Sachkompetenz und Leidenschaft für die Duisburger Filmwoche dieses einzigartige Filmfestival als weit über Duisburg hinaus strahlende Veranstaltung in sehr guten Händen.“

„Alexander Scholz hat schon in 2021 bewiesen, dass er in der Tradition der Filmwoche verwurzelt ist und gleichzeitig die Weichen für eine vielversprechende Perspektive in der Zukunft stellen kann“, sagt Kulturdezernentin Astrid Neese.