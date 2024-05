Sechs Folgen mit Feuerwehr aus Duisburg Neue Staffel „Feuer und Flamme“ feiert Premiere

Ein Notruf geht bei der Feuerwache in Hamborn ein. In einem Mehrfamilienhaus brennt es, ob sich noch jemand in der betroffenen Wohnung befindet, ist zunächst unklar. Wie immer müssen die Einsatzkräfte auf alles vorbereitet sein, mit allem rechnen. Auch, wie sich in diesem Fall herausstellt, mit einem gefährdeten Menschenleben. So beginnt die achte Staffel der beliebten WDR-Reihe „Feuer und Flamme“. Dieses Mal geht es nach Duisburg.