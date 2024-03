Feuer in Duisburg-Großenbaum Vier Verletzte nach Brand in Mehrfamilienhaus

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Großenbaum sind am Sonntag vier Menschen leicht verletzt worden. Wie aus dem Einsatzbericht der Rettungskräfte hervorgeht, waren sie am frühen Sonntagvormittag zu einem Wohnungsbrand in die Straße Am Siepenkothen gerufen worden. Am Einsatzort eingetroffen, fanden bei Feuerwehrleute einen Küchenbrand in der siebten Etage des Mehrfamilienhauses vor. Einige Wohnungen in dem Wohnhaus waren zu diesen Zeitpunkt noch nicht geräumt.