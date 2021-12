Polizei ermittelt : 39-Jähriger stirbt bei Hausbrand in Duisburg

39-Jähriger stirbt bei Hausbrand in Duisburg

Duisburg Im Duisburger Süden hat es in der Nacht zu Montag in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Ein Mann kam bei dem Feuer ums Leben. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Beim Brand eines Mehrfamilienhauses an der Gärtnerstraße in Duisburg-Wanheimerort ist ein Mann ums Leben gekommen. Der Rettungsdienst habe vergeblich versucht, den 39-Jährigen wiederzubeleben, teilte die Feuerwehr mit. Anwohner hatten sie in der Nacht zum Montag alarmiert, als Rauch aus einer Wohnung im dritten Obergeschoss drang. Die Rettungskräfte bargen den Mann, danach wurde das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht. Laut Mitteilung der Feuerwehr waren 40 Einsatzkräfte vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.