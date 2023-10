Debatte nach Festnahme von Tarik S. Hat Duisburg ein Antisemistismus-Problem?

Cecilienstraße/Ecke Mercatorstraße im Duisburger Dellviertel, am Rand der Innenstadt. Das Auffällige an diesem mehrstöckigen Mehrfamilienhaus ist seine Unauffälligkeit. Hier in der dritten Etage lebt Tarik S. (29), ehemaliger IS-Kämpfer und in entsprechenden Propaganda-Videos als „Osama, der Deutsche“ bekannt. Seine Nachbarn schildern ihn als ruhig und unauffällig, viel Kontakt habe man nicht zu ihm. Inzwischen stellte sich heraus, dass er lieber bei seiner Familie in den Niederlanden leben würde. Nun sitzt Tarik S. in Untersuchungshaft. Er soll geplant haben, mit einem Lkw in eine Pro-Israel-Demonstration zu rasen.