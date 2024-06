Traumzeit-Festival in Duisburg Träumen und Tanzen im alten Hüttenwerk

Für viele Fans dürfte die Anreise nach Duisburg diesmal allerdings etwas unerfreulich gewesen sein. Wegen einer kaputten Oberleitung in Köln kam es bis zum späten Nachmittag zu erheblichen Verspätungen und Ausfällen im Zugverkehr. Dann sackte am Abend zuvor auch noch ein Teil der Fahrbahn auf der A3 ab, was zu Sperrungen und Staus rund um das wichtige Autobahnkreuz Kaiserberg führte. Mit einem Bier und guter Musik im Landschaftspark war das aber hoffentlich vergessen.