Prozess zum Femizid in Duisburg „Sie ist seine Frau. Ohne sie kann er nicht“

„Ich habe keinen Ausweg gesehen“, sagt der gerade verhaftete Skender A. in die Bodycam der Polizei. Die Aufnahme ist vom 1. Oktober 2023. Wenige Minuten vorher schlug und trat er noch auf seine Frau ein, die er zuvor mit seinem Auto überfuhr. A. hat Blut im Gesicht. Wahrscheinlich nicht sein eigenes, sondern das seiner schwer zugerichteten Partnerin, die zum Zeitpunkt dieser Aufnahme reanimiert wird. Angeblich habe sie eine Affäre gehabt, erzählt er in der Videoaufnahme dem Polizisten. Wie eine Frau ihrem Mann so etwas nur antun könne, fragt er. Also sei er aus Eifersucht auf sie losgefahren.