Tödliche Gewalt in Duisburg-Walsum Mann fährt Frau und Kind an – 19-Jährige starb laut Obduktion nach Schlägen

Zeugen hielten den Mann noch am Tatort fest, bis Polizisten ihn vorläufig festnahmen. Sein Mercedes krachte in der Oswaldstraße in ein Baugerüst auf einem Grundstück. Schwarze Folie verdeckt am Tag darauf die Blutspuren an einer Garage. Weitere Infos zu den genauen Hintergründen der Tat und der Beziehung von Täter und Opfer gab es zunächst nicht. Laut den Ermittlern war das Paar aber zuletzt nicht an der selben Adresse gemeldet.