Femizid in Duisburg „Es war, als würde er versuchen, ihr den Kopf abzureißen“

Ein Zeuge im Gerichtssaal sagt, Skender A. habe an jenem Tag wie ein Wahnsinniger gewirkt. Der Mann wohnt in einem Haus, das direkt gegenüber des Tatorts in der Oswaldstraße im Duisburger Norden steht. Vom Fenster aus hat er den Aufruhr in der Straße beobachtet. Dort standen plötzlich Passanten, Nachbarn rannten raus, Autos hielten an.