Felix Banaszak aus Duisburg Reimender Parlamentarier spricht nur 20 Sekunden

Am späten Donnerstagabend sprach Banaszak gerade einmal 20 Sekunden, um sich in Reimform gegen die AfD-Forderung nach einer Abschaffung der CO2-Bepreisung auszusprechen: „Wer belastet so spät den Bundestag / Es ist die Fraktion, die keiner mag / Sie stellt einen Antrag, dem du nicht entkommst / wir lehnen ihn ab - ja was denn auch sonst“, dichtete Banaszak und kehrte wieder an seinen Platz zurück.