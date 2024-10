Designierter Grünen-Chef Felix Banaszak Der Mann, der Robert Habeck zum Kanzler machen soll

Im Bundestag hat Felix Banaszak einmal die AfD zerstört, wie man heute sagt. Im November 2023 war das, damals schritt der grüne Abgeordnete aus Duisburg zum Rednerpult und war nach 20 Sekunden wieder fertig. In Anlehnung an Goethes Erlkönig widmete er der AfD einen Vierzeiler: „Wer belastet so spät den Bundestag? Es ist die Fraktion, die keiner mag. Sie stellt einen Antrag, dem du nicht entkommst. Wir lehnen ihn ab, ja was denn auch sonst.“