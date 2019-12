Die wichtigsten Öffnungszeiten im Überblick : Einkaufen während der Feiertage in Duisburg

Die Bäckerei Bolten versorgt ihre Kunden auch an Heiligabend noch mit frischen Brötchen. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Viele Duisburger zieht es während der Weihnachtstage noch einmal in die Innenstadt. Wir fassen die Öffnungszeiten der wichtigsten Geschäfte und großen Einkaufszentren zusammen.

Weiterleiten Drucken Von Sophie Dissemond

Die Feiertage rücken näher – und obwohl doch die meisten Geschenke schon besorgt sind, fällt uns doch während der freien Tage immer noch etwas ein, das wir gebrauchen könnten. Oder fehlt doch noch ein Geschenk? Dann wird’s Zeit. Denn am 24. Dezember schließen die Geschäfte deutlich früher.

„An Heiligabend gibt es allerdings von Laden zu Laden große Unterschiede“, erklärt Wilhelm Bommann, Hauptgeschäftsführer des Einzelhandelsverbandes Niederrhein. Jeder Verbraucher müsse sich da im Einzelfall individuell informieren. Nach dem Ladenöffnungsgesetz Nordrhein-Westfalen gilt, dass am 24. Dezember die Geschäfte nur bis maximal 14 Uhr geöffnet sein dürfen.

Info Stadtverwaltung hat Betriebsferien Übersicht Vom 23. Dezember bis einschließlich 1. Januar bleiben die Einrichtungen der Stadtverwaltung sowie die städtischen Kindertageseinrichtungen geschlossen. Das gilt auch für alle Bibliotheken, die Volkshochschule und die städtischen Bäder. Das Kultur- und Stadthistorische Museum und das Binnenschifffahrtsmuseum haben Heiligabend, 1. Weihnachtstag, Silvester und Neujahr geschlossen. Am 2. Weihnachtstag und zwischen den Feiertagen können sie zu den üblichen Zeiten besucht werden.

Ausnahmen gibt es laut Bommann nur an Flughäfen und Bahnhöfen. Obwohl die Läden am Duisburger Hauptbahnhof also teilweise länger geöffnet haben, gilt auch hier, dass die Zeiten individuell unterschiedlich sind. Die Kernöffnungszeit liegt bei 7 bis 20 Uhr. Der dm-Drogerie-Markt hat beispielsweise an Heiligabend immerhin noch bis 17 Uhr geöffnet.

In der Duisburger Innenstadt sind die Zeiten ebenfalls sehr unterschiedlich. Die Königsgalerie öffnet an Heiligabend und Silvester von 9 bis 13 Uhr. Am 25. und 26. Dezember sowie an Neujahr bleibt das Einkaufszentrum geschlossen.

Die Kernöffnungszeiten des Forums an Heiligabend und Silvester sind ebenfalls von 9 bis 13 Uhr. Allerdings gibt es auch in diesem Jahr wieder Geschäfte, die an beiden Tagen bis 14 Uhr geöffnet haben – beispielsweise dm, Douglas und H & M. Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag und an Neujahr hat das Forum ebenfalls geschlossen.

Auf frische Brötchen müssen die Bäckereikunden an Heiligabend natürlich nicht verzichten. Auch hier gelten wieder von Filiale zu Filiale unterschiedliche Öffnungszeiten. Die Bäckerei Bolten mit Sitz in Großenbaum hat 42 Standorte, unter anderem auch eine Filiale an der Königstraße, die an Heiligabend von 6.30 bis 13 Uhr geöffnet hat. Andere Bäckereifilialen schließen dagegen erst um 14 Uhr.

Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag sowie an Neujahr haben die Bäckereien von Bolten geschlossen. Dafür öffnen sie an Silvester zu ähnlichen Zeiten wie an Heiligabend. So hat die Filiale an der Königstraße 36 beispielsweise von 6.30 bis 14 Uhr geöffnet.

Silvester sieht das mit den Öffnungszeiten schon wieder ein wenig anders aus als an Heiligabend. Der 31. Dezember ist kein gesetzlicher Feiertag, weshalb Geschäfte streng genommen länger aufhaben dürfen. Bommann empfiehlt aber auf die Aushänge der Geschäfte zu achten, da diese meist am frühen Nachmittag und sehr individuell schließen würden. Da der 1. Januar ein gesetzlicher Feiertag ist, haben die Geschäfte hier geschlossen.