FDP fordert Änderungen Duisburg statt Oberhausen auf die Autobahnschilder

Wer aus Richtung Nordsee kommt und über die A 31 in Richtung Ruhrgebiet fährt, wird stets auf Oberhausen als Ziel hingewiesen. Dabei führt die A 31 keineswegs nach Oberhausen – sie endet in Bottrop, wo sie auf die A 2/ A 3 stößt. Wer auf dem Kölner Ring über die A 3 in Richtung Norden fahren will, wird auf Düsseldorf und Oberhausen aufmerksam gemacht – aber nicht auf Duisburg. Dabei geht die A 3 durch bis ins niederländische Arnheim. Warum also auch hier der Hinweis auf Oberhausen, aber nicht auf Duisburg?