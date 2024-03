Kreisparteitag der Liberalen in Duisburg Oliver Alefs als Kreisvorsitzender der FDP im Amt bestätigt

Der aus Rumeln-Kaldenhausen stammende Oliver Alefs wurde anschließend in seinem Amt mit 96 Prozent der Stimmen bestätigt. ,,In schwierigen Zeiten verlässt man nicht die Kommandobrücke“, so Alefs. „Besonders freut mich, dass fast alle vorherigen Vorstandsmitglieder dem Vorstand erhalten bleiben, ich bin ein Freund von Kontinuität, dieses schafft Vertrauen und Sicherheit um den eingeschlagenen Weg weiter fort zu führen“, erklärte er.