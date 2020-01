Beim Unternehmen "Zoo Zajac" in Duisburg gibt es mehr Tiere als mancher Zoo zu bieten hat. Doch die Tiere werden nicht nur ausgestellt, sondern zum Verkauf angeboten. Wir zeigen in unserer Bilderstrecke, welche Tiere dort bisher angeboten wurden.



Die grüne Wasseragame lebt normalerweise in Australien. Für 249 Euro war sie bei Zajac in Duisburg, dem weltweit größten Zoofachgeschäft, zu kaufen.