Duisburg : Familientag im Duisburger Zoo

Duisburg Am kommenden Sonntag, 27. Mai, findet der Stadtwerke Duisburg-Familientag im Zoo Duisburg statt. Alle Besitzer einer Kundenkarte der Stadtwerke sparen an diesem Tag 50 Prozent des regulären Eintrittspreises. Zudem gibt es ein buntes Rahmenprogramm für Kinder und Erwachsene. So können Besucher zum Beispiel bei einer Zoo-Rallye verschiedene Preise gewinnen. Dafür müssen sie an verschiedenen Stationen im Zoo Halt machen und Fragen beantworten. Für die kleinen Besucher an diesem Tag wird es außerdem ein Kinderschminken geben. Wer will kann sich also vom Profi einen Tiger, einen Schmetterling oder jedes andere Motiv ins Gesicht zaubern lassen.

Die Kundenkarte der Stadtwerke Duisburg bietet Vergünstigungen für Freizeitangebote in Duisburg und Umgebung und bei deutschlandweit über 3.000 Partnern. Kunden des Unternehmens können die Karte im Kundencenter an der Friedrich-Wilhelm-Straße 47, telefonisch an der Hotline 0203 393939 und im Internet unter "http://www.stadtwerke-duisburg.de" bestellen.

(RP)