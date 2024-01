Vorstellungen in Duisburg Fabelhafte Oper für die ganze Familie

Die beiden heutigen Jungs Leon und Gereon sitzen beim Familienausflug im Zoo vor dem Löwengehege und langweilen sich. Da fängt ein Löwe (Puppenspieler) an zu sprechen und durch den Immerwald gelangen sie in das Land Nebenan. Jetzt sind sie die beiden jungen und starken Ritter Iwein und Gawein, überhaupt die Besten der Besten. Aber am sagenhaften Hof von König Artus werden Iwein die Tage länger und länger, bis er auszieht, um das Abenteuer zu suchen. Er will schließlich kämpfen und gewinnen, wie man das als Ritter so macht. Und Iwein schlägt sich wacker. Bald schlägt auch das Herz der schönen Laudine für ihn und auch sie gewinnt das seine. Es könnte so schön sein, denn Iwein und Laudine sind glücklich miteinander — wäre da nicht sein Freund Gawein, der ihn wieder hinaus in die Welt des Wettkampfs lockt.