Duisburg: Familie und Beruf unter einen Hut bringen

Duisburg Ein Konzept zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder flexible Arbeitszeitmodelle für Eltern: Die Franz Haniel & Cie. GmbH macht einiges möglich, damit ihre Mitarbeiter Job und Familie gut vereinbaren können. 2016 zeichnete das "Bündnis für Familie" es deshalb auch als "Familienfreundliches Unternehmen Duisburg" aus.

Nun ist Haniel Gastgeber des 3. Netzwerk-Frühstücks Familienfreundlichkeit, zu dem das Bündnis interessierte Duisburger, Unternehmer und Multiplikatoren einlädt. Es findet statt am morgigen Donnerstag, 17. Mai, von 9 bis 11 Uhr am Franz-Haniel-Platz in Ruhrort. Beim Netzwerk-Frühstück berichten Peter Sticksel, Direktor Personal, und Martina Tinnefeld, Referentin Personalbetreuung, aus ihrem Unternehmen.