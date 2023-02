Bei Arbeitgeber in Duisburg Mitarbeiter durfte wegen gefälschtem Impfpass entlassen werden

Trotz seiner langjährigen Betriebszugehörigkeit durfte ein Arbeiter einer Duisburger Firma wegen eines gefälschten Impfpasses fristlos entlassen werden. Das entschied das Landesarbeitsgericht in einem am Donnerstag in Düsseldorf veröffentlichten Urteil. Durch die Fälschung habe der Mann ein hohes Maß an krimineller Energie gezeigt und damit das Vertrauensverhältnis zu seinem Arbeitgeber beschädigt, hieß es zur Begründung. Zuvor hatte das Amtsgericht Duisburg in dem Fall entschieden.