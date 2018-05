Duisburg: Falls das Grammatikoff schließt...

Duisburg Im Kulturdezernat wird bereits an einer Machbarkeitsstudie gearbeitet.

Dezernent Thomas Krützberg sagt nicht, dass das Grammatikoff definitiv schließen wird, aber er gestand gestern im Gespräch mit der RP, dass in seinem Dezernat bereits an einer Machbarkeitsstudie für den Fall der Fälle gearbeitet wird. In dieser soll sondiert werden, wie das bisherige Angebot am Standort Dellplatz mit Musik, Kabarett, Party und Unterhaltung für junge Leute erhalten und womöglich noch um einen weiteren Multifunktionssaal, in dem auch Filme gezeigt werden können, ergänzt wird. Ob der Stand der Dinge um das Grammatikoff zurzeit wirklich unverrückbar ist, mochte Krützberg nicht einschätzen. Fest scheint zu stehen, dass die Gebag dem Grammatikoff-Betreiber wegen fortwährender Mietverschleppung gekündigt hat. Andererseits hat der Betreiber die Mietrückstände vor wenigen Tagen offenbar bezahlt. Zwischen den Zeilen hört man bei Krützberg aber schon eine gewisse Skepsis gegenüber dem Fortbestand des Grammatikoff heraus. Mit Blick auf die Machbarkeitsstudie, die in seinem Hause zurzeit erarbeitet wird, sagt Krützberg: "Wir wollen natürlich nicht für die Tonne arbeiten!"