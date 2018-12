Zwei Babyleichen gefunden: Duisburger Jugendamt vermutete Schwangerschaft bei Tatverdächtiger

Duisburg Schon seit 2014 wurde die Duisburgerin, in deren Wohnung die Polizei am Samstag ein totes Baby gefunden haben, von einer ambulanten Familienhilfe betreut. Laut Stadt vermuteten die Mitarbeiter eine Schwangerschaft bei der 35-Jährigen.

Im Fall eines in Duisburg gefundenen toten Säuglings einer 35-jährigen Frau hat sich nun die Stadt in einer Stellungnahme geäußert. Demnach betreute eine ambulante Familienhilfe seit 2014 die Familie mehrere Stunden in der Woche. Die Frau hat drei weitere Kinder. Unklar ist, ob die Kinder bei ihr leben. Mitte September hätten die zuständigen Mitarbeiter den Verdacht gehabt, dass die 35-Jährige schwanger sein könnte. Die Frau sei mehrfach darauf angesprochen worden, habe eine Schwangerschaft jedoch immer verneint.

Laut Polizei führten Zeugenaussagen die Beamten auf die Spur der 35-Jährigen, nachdem in Polen die Leiche des Babys Mia in einem Altkleidercontainer aus Duisburg gefunden wurde. In der Wohnung der Frau im Ortsteil Rumeln wurde ein weiterer toter Säugling gefunden, der in Laken und Plastiktüten versteckt war. Die Frau hat gestanden, dieses Kind geboren zu haben. Noch immer ist unklar, ob die festgenommene Frau auch die Mutter von Baby Mia ist, das in Polen gefunden wurde. Die 35-Jährige bestreitet, damit etwas zu tun zu haben. Gewissheit soll eine Untersuchung der DNA des in Polen gefundenen Mädchens liefern. Die Staatsanwaltschaft Duisburg hofft, dass das für die Untersuchung nötige Gewebematerial noch in der laufenden Woche aus Polen eintrifft.