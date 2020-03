Junge in Schrank gefunden : Staatsanwaltschaft klagt im Fall Marvin wegen 472-fachem Missbrauch

Duisburg/Bochum/Recklinghausen Die Bochumer Staatsanwaltschaft hat im Fall Marvin Anklage gegen einen 44-Jährigen erhoben. Er soll den Jungen über Jahre hinweg sexuell missbraucht haben. Der Verdächtige wurde bereits wegen des Besitzes von Kinderpornographie verurteilt.

In der Wohnung des Mannes in Recklinghausen war im Zuge einer Durchsuchung wegen des Verdachts auf Verbreitung von Kinderpornographie im Dezember 2019 zufällig der damals 15-jährige Marvin in einem Kleiderschrank entdeckt worden. Der Junge aus Duisburg war zweieinhalb Jahre zuvor aus einer Wohngruppe in Oer-Erkenschwick verschwunden. Die Behörden gehen davon aus, dass Marvin seitdem bei dem 44-Jährigen gelebt haben soll, der bereits im Jahr 2018 wegen des Besitzes von Kinderpornographie verurteilt worden war.