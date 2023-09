Fall aus Duisburg bei „Aktenzeichen XY... ungelöst“ 50-Jähriger tot in Wohnung gefunden – Mordfall blieb beinahe unentdeckt

Einen beinahe unentdeckt gebliebenen Mordfall in Duisburg greift am Mittwoch die ZDF-Fernsehsendung „Aktenzeichen XY...Ungelöst“ auf. Es geht um einen 50 Jahre alten Libanesen, der am 16. November 2022 tot in seiner Duisburger Wohnung gefunden wurde. Weil es keine Hinweise auf ein Verbrechen gab, wurde der Leichnam freigegeben und im Libanon bestattet.