Fahrradklimatest des ADFC : Radler geben Duisburg schlechte Noten

Duisburg Duisburg ist beim Fahrradklimatest des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs einmal mehr durchgefallen. Im Schnitt bekam die Stadt von den Radlern gerade noch die Schulnote „ausreichend“ verpasst.

Wer in Duisburg mit dem Rad unterwegs ist, muss auf sich aufpassen. Vor allem der Zustand und die Pflege der Radwege in der Stadt stößt den Radfahrern übel auf. Das geht aus dem aktuellen Fahrradklimatest hervor, den der Allgemeine Deutsche Fahrradclub am Dienstag in Berlin vorgestellt hat. Der Test erfasst unter vielen verschiedenen Gesichtspunkten die Fahrradfreundlichkeit deutscher Städte. In Duisburg wurden dazu 1037 Personen befragt. „Die Radfahrer in Duisburg bemängelten insbesondere die schlechte Verkehrsführung an Baustellen sowie zu viele Falschparker auf Radwegen“, sagt Klaus Hauschild, Sprecher des ADFC Duisburg dazu. „Gerade die Kontrolle der Falschparker wäre für die Stadt weitgehend kostenneutral. Hier müssen bestehende Gesetze konsequenter durchgesetzt werden. Schließlich gefährden falsch parkende Fahrzeuge die Sicherheit der Radfahrer.“