Polizei in Duisburg sucht Zeugen : Fußgängerin bei Fahrerflucht-Unfall lebensgefährlich verletzt

Polizei in Duisburg sucht Zeugen

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Duisburg Ein Autofahrer hat am Sonntagabend in Duisburg eine Fußgängerin (54) angefahren und sich anschließend aus dem Staub gemacht. Die Frau liegt nun schwer verletzt im Krankenhaus.

Zwei Zeugen hatten die 54-Jährige gegen 20.30 Uhr in Huckingen auf der Kaiserswerther Straße in Höhe der Kreuzung Über dem Bruch/Albert-Schweitzer-Straße schwerverletzt und desorientiert an der Unfallstelle angetroffen.