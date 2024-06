Kreuz Kaiserberg Fahrbahn abgesackt – A3 bei Duisburg teilweise gesperrt

Ein tiefes Loch direkt unter der Autobahn 3 in Duisburg legt den Verkehr im wichtigen Kreuz Kaiserberg teilweise lahm. Am Donnerstag sei aufgefallen, dass sich die Fahrbahn in Richtung Arnheim um einige Zentimeter abgesenkt habe, sagte ein Sprecher der Autobahn-Gesellschaft. In der Nacht zum Freitag hätten Bautrupps versucht, das Loch zu verfüllen - doch ohne Erfolg - der Beton sei einfach in der Tiefe verschwunden.