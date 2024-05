Nacht der Industriekultur „Extraschicht“ lädt am Samstag zu Kultur-Events und Feuerwerk nach Duisburg

Eine Nacht mit 500 Veranstaltungen in 19 Städten: Das Ruhrgebiet lädt am Samstag wieder zum Kulturfestival „Extraschicht“ ein. An der 22. Nacht der Industriekultur beteiligen sich 2000 Künstlerinnen und Künstler an 35 Spielorten, wie die Ruhr Tourismus GmbH in Oberhausen ankündigte. Von 18 bis 2 Uhr könnten die Gäste etwa Live-Musik und DJs, Lichtinstallationen, Feuer- und Drohnenshows, Comedy, Theater, Lesungen und Führungen an teils sonst nicht zugänglichen Orten erleben. Dazu gehören etwa Hochöfen, Stahlwerke, Kokereien, aber auch Museen, Brauereien oder Parks.