Streit unter Drogenbanden Explosion in Duisburg – Zusammenhang mit Kölner Geiselnahme?

Ein Spezialeinsatzkommando hatte am Freitag in einem Wohngebiet in Köln zwei Geiseln aus der Gewalt von Entführern befreit. Am Montag haben Polizei und Staatsanwaltschaft bekannt gegeben, dass es dabei um einen Streit unter Drogenhändlern gehen könnte. Auch die Explosion in Duisburg-Hochemmerich und mehrere Explosionen in Köln, Engelskirchen Ende Juni und Anfang Juli könnten demnach damit in Zusammenhang stehen.