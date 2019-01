Exhibitionist in Duisburg : Unbekannter entblößt sich vor 63-jähriger Frau

Exhibitionist in Duisburg

Duisburg In der Nacht zu Dienstag hat sich ein Unbekannter vor einer Frau entblößt und sich vor ihr angefasst. Die Tat ereignete sich laut Polizei im Stadtteil Beeck. Der Mann konnte unerkannt flüchten.

Laut Polizei geschah der Vorfall gegen 4.15 Uhr an der Weststraße. Zunächst fragte der Mann die Frau nach einer Zigarette. Als sie verneinte, holte er sein Geschlechtsteil aus der Hose und fasste sich selbst an. Als die 63-Jährige wegging, entfernte sich der Unbekannte in Richtung Lehnhoffstraße. Er ist laut Polizei etwa 25 bis 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß, hat dunkle kurze Haare, einen Drei-Tage-Bart und trug dunkle Bekleidung. Zeugenhinweise nimmt das KK 12 unter 0203 280-0 entgegen.