Urteil gegen Ex-Regierungsberater „Ich habe es genossen, in der Öffentlichkeit so gesehen zu werden“

Der Angeklagte hatte seit 2004 mehrere Zeugnisse und Urkunden gefälscht sowie einen Doktor- und Professorentitel geführt, ohne die entsprechenden Prüfungen und Arbeiten tatsächlich abgelegt zu haben. 2021 kamen erhebliche Zweifel an seiner Qualifikation auf. Ü. war mittlerweile verbeamtet und im Dienst des Schulministeriums. Als Kollegen von Ü. an die Öffentlichkeit gehen, kommen die Lügen ans Licht. Das Land beendet das Beamtenverhältnis und zeigt den 48-Jährigen an. Auf eine Rückzahlung der Bezüge verzichtet die zuständige Bezirksregierung in Düsseldorf.