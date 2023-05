Spaßvogel der deutsch-britischen Gesellschaft Duisburg Vom Ex-Militär zur Queen – „Der Bob winkt am besten“

„Hut ab“, sagt Bob Clark, wenn er an die Majestät höchstpersönlich denkt. „Sie war eine Legende.“ Eine, die ihr Leben dem Volk gewidmet hat. Dies soll nun ihr Sohn übernehmen, Charles – der mit den großen Ohren, wie Bob Clark sagt. Charles wird am Samstag zum König gekrönt, da lässt sich die deutsch-britische Gesellschaft in Duisburg nicht lumpen. Gibt es bei den britischen Royals etwas zu feiern, so sind sie mit lustigen Aktionen am Start.