Evangelische Kirche im Süden: Keine Einigung in der Allianz

Keine Einigung in der Allianz

Über den Verbleib der Wera-Gemeinde in der Evangelischen Allianz Duisburg-Süd gab es keine einheitliche Meinung. Foto: FUNKE Foto Services/Foto: Leskovar/Archiv

Süden Die Evangelische Allianz Duisburg-Süd hat sich aufgelöst. Unter den Mitgliedern gibt es keine Einheit mehr. Grund für die Auflösung ist die Haltung zur Wera-Gemeinde.

Die Allianzgebetswoche Mitte Januar war vorerst die letzte große Veranstaltung der Evangelischen Allianz Duisburg-Süd. In einer außerordentlich einberufenen Sitzung wurde in der vergangenen Woche die Auflösung der Allianz beschlossen. „Es macht keinen Sinn mehr als Allianz zusammen zu bleiben, wenn es keine einheitliche Meinung über das Vorgehen gegenüber der Wera-Gemeinde gibt“, sagt Pfarrer Jürgen Muthmann, Vorsitzender der Evangelischen Allianz Duisburg-Süd.

Er betont jedoch, dass die Auflösung keine Entscheidung für oder gegen die Wera-Gemeinde sei, sondern dass der Grund vielmehr in der Auflösung der inneren Strukturen in der Allianz Duisburg-Süd liege. „Die Einheit steht an erster Stelle und wenn es keine Einheit gibt, macht eine weitere Zusammenarbeit zu diesem Zeitpunkt keinen Sinn. Die unterschiedlichen Meinungen wären nicht zu entschärfen gewesen.“