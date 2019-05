Wahl läuft in Duisburg besser an als 2014 : 25,58 Prozent haben ihre Stimme schon abgegeben

Wahl läuft in Duisburg besser an als 2014

Seit 8 Uhr sind auch in Duisburg die Wahllokale geöffnet. Wir haben Burkhard Beyersdorff, Leiter der Stabsstelle, nach der Beteiligung am Vormittag gefragt.

Für Burkhard Beyersdorff ist es die letzte Wahl in verantworlicher Position. Seit 1994 kümmert er sich um Organisation und Durchführung. Erfahrungen konnte er in dieser Zeit reichlich sammeln, und so ist für ihn vieles an diesem Tag Routine.