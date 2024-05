Europawahl 2024 Für Wähler aus Duisburg gibt es Freibier und freien Eintritt in den Zoo

Der Zoo Duisburg konnte nun als weiterer Partner gewonnen werden, teilte die Stadt am Freitag mit. Hier werden am Dienstag, 28. Mai, und am Samstag, 1. Juni, jeweils von 9 bis 18 Uhr Mitarbeitende des Wahlamtes bei der Briefwahlbeantragung behilflich sein, ausgefüllte Briefwahlunterlagen entgegennehmen und Rund um das Thema Wahlen zur Verfügung stehen. Der „Duisburg Ist Echt“ -Pavillon wird in unmittelbarer Nähe zur Tropenhalle „Rio Negro“ zu finden sein.